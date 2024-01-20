وزارة الصحة تواصل اللقاءات التشاورية مع النقابات

أصدرت وزارة الصحة نهار اليوم بيانا هاما حول القوانين الأساسية المنتظر الأفراج عنها، حيث أشارت إلى أنه في إطار إعداد القوانين الأساسية للمستخدمين في مجال الصحة (القانون الأساسي للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة والأطباء المختصين)

دأبت وزارة الصحة على التشاور وابداء الآراء ومناقشتها حول هذه المشاريع القوانين. ولقد سبق أن استدعت كل الشركاء الاجتماعيين سابقا قبل آخر اجتماع مجلس الوزراء.

كما برمجت اللجنة المكلفة بإعداد هذه النصوص في غضون هذا الأسبوع و بعد إعداد المسودة الأخيرة طبقا لقرارات مجلس الوزراء الأخير و قبل عرضها على المصالح المختصة، اجتماعات مع النقابات الاربعة الممثلة للممارسين الطبين للتحاور حول هذه المسودة التي ستعرض بعد الموافقة عليها قريبا امام الهيئات الر سمية..

و ستليها فيما يتعلق بالأسلاك الأخرى، الشبه طيبين و أعوان الطبيين التخدير و الإنعاش و القابلات.. والنفسانيين والبيو لوجين ومتصرفي المصالح الصحية والمفتشين والأساتذة اجتماعات إضافية مع الشركاء الاجتماعيين الذين يمثلونهم ابتداء من الأسبوع القادم.