أدرار: 670 عائلة بقصر بوفادي تستفيد من غاز المدينة

استفادت أكثر من 670 عائلة في قصر بوفادي ببلدية تمنطيط والذي يقع على بعد 18 كلم جنوب مقر ولاية أدرار من عملية الربط بغاز المدينة، بطول شبكة قدر بـ 14.4 كلم ، حيث بلغت التكلفة المالية لهذا المشروع 843.56 مليون دينار جزائري، وتدخل هذه العملية ضمن برنامج مناطق الظل، في ذات السياق تم تزويد البيوت بكاشف أحادي أكسيد الكربون للحد من حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، إلى جانب تقديم نصائح وتوجيهات لساكنة القصر من طرف إطارات سونلغاز حول الأخطار التي تنجم عن الاستخدام السيئ للغاز.

جاء ذالك في إطار الزيارة التي باشرها العربي بهلول والي الولاية إلى عدد من قصور وبلديات الولاية حيث سمحت هاته الزيارة بتدشين ثلاثة ملاعب معشوشبة بكل من قصر تمنطيط، وبوفادي، وابنكور، ووضع حجر الأساس لقاعة علاج بحي الوئام المدني إلى جانب تفقد العيادة الصحية ومشروع انجاز مدرستين بكل من حي المغيلي وابنكور بهذا القصر كما تم وضع حيز الخدمة ثلاثة ملاعب صغيرة معشوشبة بكل من قصر تسفاوت، وسيدي يوسف، وباعمر، وكذا تدشين ملحق إداري بلدي بقصر ببرشيد.