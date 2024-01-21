توأمة بين المركز الاستشفائي الجامعي ببجاية وبوزيدي ببرج بوعريريج

شرع فريق طبي من الأخصائيين بالمستشفى الجامعي ببجاية في إجراء فحوصات طبية لمرضى القلب، والغدد الصماء، والطب الداخلي، والأورام السرطانية والإنعاش ، بمستشفى بوزيدي لخضر، بعد إمضاء المؤسستين عقد توأمة، يسمح بتبادل الخبرات، والتكوين المشترك، والتعاون في مختلف المجالات الطبية، تطبيقا لتوجيهات وزارة الصحة، للاستغلال الأمثل للطاقات البشرية، والفنية عبر كل المستشفيات، قصد التكامل، للتخفيف من معاناة المواطنين، وتمتد الأيام الطبية الجراحية حتى نهاية هذا الأسبوع .

وأوضحت المديرة الفرعية للمصالح الطبية، خديجة غربي لمستشفى بوزيدي أن الأيام الطبية يؤطرها في اليوم الأول كل من البروفيسور معزوزي للأورام السرطانية، والبروفيسور كاش نورة رفقة أخصائيين في أمراض القلب، ويخصص اليوم الثالث لأمراض الجهاز الهضمي، والغدد الصماء والعظام، والثالث للطب الداخلي، والإنعاش الطبي، سواء للمرضى المتواجدين بالمستشفى، آو الوافدين ممن اجل الفحوص، ويمكن تسليمهم رسائل توجيهية نحو المؤسسات المختصة.

تبقى الإشارة إلى أن المؤسسات الاستشفائية ببرج بوعريريج نظمت في شهر جانفي أيام جراحية، انطلقت في مستشفى محمد بناني برأس الوادي، أجريت خلالها 321 عملية جراحة، منها 90 عملية في جراحة العيون، و85 عملية في الجراحة العامة، و26 عملية في جراحة الأنف والحنجرة، إضافة إلى 120 عملية لجراحة الأطفال، ما سمح بإنهاء كل الملفات الطبية التي كانت في قائمة الانتظار، وحسب مدير المؤسسة فان الأيام الجراحية العديدة التي نظمت بالمستشفى، ساعدت على التخفيف عن المرضى، والقضاء على الضغط بالنسبة للطاقم الطبي وشبه الطبي بالمؤسسة، وفتح ملفات جديدة للوافدين، كما نظمت المؤسسة الاستشفائية كسال ببرج غدير أيام طبية شهدت إجراء 47 عملية جراحية في مختلف التخصصات، أشرف عليها أخصائيون في الجراحة العامة والتخدير والإنعاش.

وتصب هذه المبادرات في إطار السعي إلى القضاء على كل قوائم الانتظار، والتكفل بالمرضى في أسرع الأوقات، باستغلال الإمكانيات الطبية المتوفرة عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية، في إطار برنامج التكامل والتعاون الذي سطرته الوزارة الوصية.