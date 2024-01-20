المقاومة تواصل استنزاف الاحتلال

في اليوم الـ108 من الحرب الصهيونية على غزة، واصلت المقاومة الفلسطينية استنزاف جيش الاحتلال، إذ تكبد قتلى وجرحى في الساعات الماضية، فيما وصفت وسائل إعلام عبرية اليوم بأنه "صعب للغاية".

وأعلن الجيش الصهيوني مقتل 3 ضباط وإصابة 3 جنود بجروح خطرة في معارك خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أن الضباط الهلكى، اثنان منهم برتبة رائد والثالث برتبة نقيب.

ووفق ذات المصدر فإن الضباط القتلى الثلاثة هم نائب قائد كتيبة وقائد سرية وقائد فصيلة بالكتيبة 2020 بلواء المظليين.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الصهيوني –المعلن عنهم- إلى 535 منذ السابع من أكتوبر الماضي، و198 منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة.