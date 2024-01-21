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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

22 جانفي 2024 ()
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استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد بمب مكت.

وفي تصريح صحفي عقب الاستقبال، قال رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أن "هذا اللقاء الودي كان فرصة لأنقل خلاله إلى الرئيس عبد المجيد تبون تحيات أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وتمنياته للجزائر، رئيسا وشعبا وحكومة، بالسعادة والازدهار".

وأضاف أن الرئيس تبون "أشاد بالتعاون الثنائي بين البلدين وما شهده مؤخرا من تقدم في مشاريع كبرى" وكلفه "بنقل تحياته وتمنياته للرئيس الغزواني وللشعب الموريتاني بالازدهار والتقدم".

للتذكير، جرى اللقاء بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام.

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