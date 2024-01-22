هزيمة تاريخية .. أصحاب الأرض على حافة الإقصاء

تعرض المنتخب الإيفواري إلى هزيمة تاريخية، مساء اليوم الإثنين، على يد منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة أربعة أهداف مقابل صفر على ملعب الحسن وتارا بأبيدجان، في إطار الجولة الثالثة (المجموعة الأولى) من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

ورغم سيطرة أصحاب الأرض، افتتح الغينيون باب التسجيل عن طريق الهداف اميليو إنسوي في الدقيقة 42، حيث انتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وتكرر ذات السيناريو في الشوط الثاني، اندفاع ايفواري وتضييع عدة فرص لتتم معاقبتم من طرف الضيوف، حيث أضاف بابلو غانت الهدف الثاني في الدقيقة 73 ليعود إنسوي ويسجل الثالث في الدقيقة 75، منصبا نفسه هدافا لـ"الكان" بخمسة أهداف، قبل أن يختتم بوليا مهرجان الأهداف في الدقيقة 88، وسط صدمة وغضب كبير للجمهور الغفير الحاضر بالملعب.

وفي المقابلة الأخرى عن المجموعة تجاوزت نيجيريا غينيا بيساو بنتيجة هدف مقابل لصفر.

ووفق هذه النتائج، تتصدر غينيا الاستوائية المجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن نيجيريا التي حلت ثانية، فيما أنهى المنتخب الإيفواري دور المجموعات في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وتذيلت غينيا بيساو دون رصيد.

وضمنت غينيا الاستوائية ونيجيريا التأهل رسميا، فيما يتواجد الفيلة في وضعية معقدة جدا، حيث سينتظرون نتائج باقي المجموعات على أمل التأهل ضمن أحسن أربعة احتلوا المركز الثالث في الست مجموعات.