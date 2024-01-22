البويرة: توقيف تاجر يروج للأقراص المهلوسة بالهاشمية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الهاشمية، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، مشتبه به في ترويج المؤثرات العقلية انطلاقا من محله التجاري الواقع بالسوق المغطى وسط مدينة الهاشمية.

وحسب ما ورد "الخبر" فإن العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر الفرقة مفادها قيام المشتبه فيه ببيع وترويج المؤثرات العقلية، ليتم فتح تحقيق في القضية وتوقيفه في حالة تلبس من داخل محله التجاري الذي يستعمله في ترويج المؤثرات العقلية، وأضيف أنه وبعد المداهمة تم العثور على 27 مشط ، كل مشط يحتوي على 15 كبسولة، ليصل المجموع الكلي للكبسولات المحجوزة 405 كبسولة من دواء بريغابالين ساعة 300 ملغ، مع مبلغ مالي قدر بـ 238740,00 دج من عائدات بيع و ترويج هاته السموم.

وكشف لـ"الخبر" أنه تم أعداد ملف قضائي أين تم عرضه على المصالح القضائية المختصة إقليميا.