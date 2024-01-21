عطاف يحل بنيويورك

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين بنيويورك، للمشاركة يوم غد في اجتماعٍ رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان :" بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، عشية اليوم بنيويورك، للمشاركة يوم الغد 23 جانفي في اجتماعٍ رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية".

وأوضح البيان أن انعقاد هذا الاجتماع الذي تشارك فيه الجزائر باعتبارها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، يندرج في إطار الجهود والمساعي الرامية إلى تكثيف الضغط من أجل الوصول إلى إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وردع العدوان الصهيوني، ورفع القيود التي يفرضها هذا الأخير على جهود الإغاثة الإنسانية.

"وعلى هامش مشاركته في أشغال هذا الاجتماع، سيعقد السيد الوزير لقاءات ثنائية مع نظرائه من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن وكذا مع عدد من ممثلي الدول العربية الشقيقة"، يضيف ذات المصدر.