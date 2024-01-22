أسعار النفط فوق هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من توقعات زيادة الطلب.

وسجلت الأسعار ارتفاعا مع تقييم المتعاملين لمجموعة من المخاوف المتضاربة بشأن العرض والطلب، وتزايد التوترات في الشرق الأوسط، ومشكلات الطقس البارد التي تعطّل الإنتاج في الولايات المتحدة.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين على ارتفاع بأكثر من 2 بالمائة، بعد جلسة متقلبة صعودًا وهبوطًا، مع استمرار مخاوف انخفاض الطلب العالمي على الخام. وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2024، بنسبة 0.04 بالمائة، لتصل إلى 80.09 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس، بنسبة 0.03 بالمائة، لتصل إلى 74.78 دولارًا للبرميل.

وتلقّت أسعار النفط دعمًا خلال الجلسة الماضية من زيادة التوترات الجيوسياسية ومخاوف نقص الإمدادات، بعد أن أثار هجوم بطائرة دون طيار أوكرانية على محطة "أوست لوغا" التابعة لشركة نوفاتيك.