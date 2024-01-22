جريمة بشعة تهز الشارع بمستغانم

استيقظ سكان حي "لاشالام" بولاية مستغانم اليوم على جريمة قتل بشعة، أقدم خلالها مواطن يبلغ من العمر 45 عاما على قتل طليقته وصهره البالغ من العمر 60 سنة، وزوجة صهره بعدما انهال ضربا على رؤوسهم بآلة حادة "مطرقة"، وأضرم النار في البيت مما تسبب في اختناق ابنة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المواطن القاتل وبحوزته أداة الجريمة. وفي تفاصيل الموضوع التي رواها مصدر مطلع تبين أن المتهم قتل طليقته وابنه وزوجته ووالداها في مسكنهما العائلي، ثم أقدم الجاني على حرق البيت عقب ارتكاب جريمته البشعة باستعمال آلة حادة، فيما توفي ابنه (4 سنوات) اختناقًا بالغاز المنبعث من الدخان، عقب إضرام النار بمسكنهم العائلي و لم تعرف لحد الآن أسباب الجريمة وإن كانت مصادر تتحدث عن أن الجاني كان يعاني من اضطرابات ذهنية في المدة الأخيرة .