الجزائر تسعى لرفع إنتاج الغاز عند هذا المستوى

كشف المدير العام لمجمع الطاقات الخضراء الجزائر بوخالفة يايسي اليوم الثلاثاء، عن مساعٍ جزائرية لرفع إنتاج الغاز بـ 8 مليارات متر مكعب سنوياً.

ونوه ضيف الإذاعة الوطنية، يايسي إلى المساهمة في زيادة وتيرة النجاعة الطاقوية من خلال ترشيد استهلاك الغاز خاصةً مع تزايد استهلاك الطاقة بـ 7 بالمائة سنوياً في الجزائر، بغية الوصول إلى زيادة في الإنتاج بـ 6 إلى 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، ما يجعل مجمع سوناطراك تتجه إلى السوق الدولية، على نحو يزيد قوة الجزائر الاقتصادية على الصعيد العالمي.

وبلغة الأرقام، قال يايسي، أن إنتاج الغاز في الجزائر شهد طفرة ملحوظة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تجاوزت 11% على أساس سنوي، مدعومة بالطلب الأوروبي المتنامي بعد حرب روسيا وأوكرانيا، وجهود الجزائر كشريك موثوق به لتعزيز الإمدادات. وبلغ إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي 79.698 مليار متر مكعب خلال المدّة من جانفي إلى سبتمبر 2023، مقابل 71.718 مليار متر مكعب خلال المدّة ذاتها من عام 2022، ما يعني زيادة 8 مليارات متر مكعب تقريبًا.

وفي سبتمبر 2023، ارتفع إنتاج الغاز في الجزائر إلى 8.346 مليار متر مكعب، مقابل 8.139 مليار متر مكعب في أوت 2023، وتأتي الجزائر في المرتبة العاشرة بين أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي عالميًا، بإجمالي بلغ 98.2 مليار متر مكعب خلال 2022، وفق بيانات معهد الطاقة البريطاني.