مستغانم: توقيف قاصر يروج المهلوسات أمام مؤسسة تربوية

أوقفت عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بمستغانم قاصرا متورطا في قضية المتاجرة في المؤثرات العقلية، وبحوزته 106 قرص مهلوس وقارورة بها محلول مخدر بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 73500 دينار من عائدات الترويج.

وهذا بعد استغلال معلومات تفيد بحيازة أحد الأشخاص على كمية من المؤثرات العقلية، ويقوم بترويجها بالقرب من مؤسسة تربوية بأحد أحياء مدينة مستغانم. وبعد عملية البحث والتحري تم تحديد هويته وتوقيفه بالقرب من المؤسسة التربوية، وبحوزته قرص من نوع بريقابالين.

وبعد تفتيش مسكنه بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تم العثور على 105 قرص مهلوس من أنواع مختلفة مهيأة للترويج، وقارورة محلول مخدر، ومقص يستعمل في قص صفائح المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 73500 دج يعتبر من عائدات الترويج.

وقد أفادت التحريات في القضية مع المشتبه فيه أنه يقوم بترويج هذه السموم بطرق احتيالية، حيث يقوم باستقطاب ضحاياه بالقرب من المؤسسة التربوية، ويتوجه مباشرة إلى مقر سكنه لإحضار الطلب مستغلا قرب مسكنه من المؤسسة التربوية.

وقد تم تحرير ملف إجراء قضائي ضده قدم على أساسه أمام نيابة محكمة مستغانم .