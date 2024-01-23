الجوية الجزائرية: تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة

أكد المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، أن الشركة ستعمل على مواصلة تخفيض أسعار الرحلات الجوية والعروض في موسم الاصطياف المقبل.

وأعلن المدير العام للشركة خلال استماعه من قبل لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، أن سنة 2024 ستعرف تحسينا في أسعار التذاكر وستكون هناك تخفيضات قد تصل إلى 50 بالمائة خلال فصل الصيف.

وأشار بن سليمان، إلى أن التخفيضات والعروض ستكون مع كل الوجهات والطلبات خاصة الخطوط التي بها جالية جزائرية كبيرة.

وكشف عن برمجة 516 رحلة دولية أسبوعيا بمعدل 165 ألف مقعد مشيرا إلى أنه تم تدعيم الرحلات بنسبة 22 بالمائة.