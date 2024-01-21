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لجنة قطاعية مشتركة لمتابعة الولايات المنتدبة الجديدة

23 جانفي 2024 ()
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تجسيدا للالتزامات القاضية بضمان المرافقة المثلى للولايات المنتدبة السبعة الجديدة التي أقر رئيس الجمهورية ترقيتها من مصف الدوائر، أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العربي مرزوق على تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة جاهزية الهياكل الموجهة لاحتضان المصالح الإدارية والتقنية للولايات المنتدبة.

وستعنى هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن جميع القطاعات الوزارية ذات الامتداد المحلي باقتراح سبل دعم الولايات المنتدبة بالوسائل البشرية والمادية التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه. حيث ستعقد اجتماعات نصف شهرية للمتابعة المستمرة إلى غاية الدخول الفعلي للخدمة على مستوى جميع الهياكل مع رفع تقارير دورية عن وتيرة التقدم في ذلك.

 

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