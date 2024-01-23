تشييع جنازة الطالبة ضحية حادث الدهس بشاحنة

شيعت، مساء اليوم، بمقبرة بلدية سيد الحسني ( 22 كلم شمال شرقي تيارت)، جنازة الطالبة أسيا عبد القادر، 20 سنة، التي توفيت أمس، في حادث دهس بشاحنة داخل الإقامة الجامعية بالمدرسة العليا للأساتذة بالأغواط، في جو جنائزي مهيب.

حضر جنازة الطالبة الفقيدة جمع كبير من المواطنين من بينهم مدير المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط وعدد من الأساتذة الذين تنقلوا لتوديعها وأجمعوا على حسن أخلاقها، والسلطات المحلية لدائرة مغيلة التابعة لها بلدية سيدي الحسني مكان إقامة عائلة الفقيدة، ومدير الخدمات الجامعية لولاية تيارت.

وكانت الطالبة حاملة لكتاب الله وعلى وشك التخرج من المدرسة العليا للأساتذة، الصيف القادم، أستاذة لغة فرنسية بالطور الابتدائي.