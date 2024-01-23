البيض: الإطاحة بشبكة وطنية لترويج المخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية بأمن البيض من الإطاحة بشبكة وطنية لترويج المخدرات تتكون من 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و46 سنة مع حجز كمية منها قدرت بأكثر من 13 كلغ.

وجاءت العملية إثر استغلال معلومات وردت إلى المصلحة مفادها عزم جماعة إجرامية على نقل وترويج كمية كبيرة من المخدرات على مستوى الوطن مرورا بمدينة البيض، بعـد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، واستعمال أساليب البحث والتحري كللت العملية بإعداد خطة أمنيـــة محكمة مكنت من توقيف مركبتين سياحيتين على مستوى مدينة البيض، الأولى من نوع رونو لوقان والثانية من هيونداي أكسنت، بعد التفتيش الدقيق للمركبة الأولى تم العثور بصندوقها الخلفي على كمية من الكيف المعالج والمقدرة بــ13 كلغ و 200غ على شكل 26 قالب و3 صفائح والتي كانت مخبأة بإحكام.

وعن تهمة جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحصول والشراء والحيازة والنقل للمخدرات قصد البيع عن طريق جماعة إجرامية منظمة جناية التهريب على درجة من الخطورة المهددة للاقتصاد الوطني والصحة العمومية تم إجراء ملـف قضائي ضــد المشتبه فيــهم قدموا بموجبها أمام نيابة محكمة البيض أين صدر في حق ثلاثة منهم أمر إيداع فيما استفاد الرابع من رقابة قضائية.