نهاية مؤلمة لحقبة

لم يكن "الخضر" يستحقون التأهل للدور المقبل نظرا لما قدموه في هذا الدور الأول وخاصة اليوم بأداء باهت وروح قتالية شبه منعدمة.

ضاعت آمال الجزائريين في محو خيبة دورة الكاميرون بخيبة أخرى ستبقى هي الأخرى مدوية في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

بعد لقب 2019 دخل المنتخب في أزمة مزمنة فقد خلالها بريقه وسيطرته على الكرة الإفريقية، وكانت البداية من دورة 2021 بالإقصاء في الدور الأول وبعدها بخيبة الغياب عن كأس العالم.

الناخب الوطني الذي أضحى بديهيا أنه عليه الاستقالة، جلب اليه كل الأضواء خلال السنوات الماضية بعنته في الولوج في معارك تارة مع الصحفيين وتارة مع الميكروفونات ورفضه كل انتقاد.

يستحيل حاليا على بلماضي مواصلة المشوار مع "الخضر" الذي أكثر ما يحتاجونه ضخ دماء جديدة وفلسفة جديدة.

مجريات اللقاء:

* نهاية اللقاء بإقصاء "الخضر"

* د 84: العارضة تنقذ "الخضر".

* د 79: قيطون في مكان عطال.

* د 68: سليماني في مكان عمورة.

* د 60: بلايلي في مكان وناس وبن طالب في مكان بوداوي

* د59: حارس موريتانيا ينقذ مرماه بعد رأسية محكمة من بوداوي.

* كل هجمات موريتانيا تشكل خطورة أمام مرمى ماندريا.

* بداية شوط ثان صعبة بالنسبة لـ "الخضر"، أمام فريق يلعب الهجومات العسكية بسرعة كبيرة.

* خروج عوار ودخول محرز.

* بداية الشوط الثاني.

* نهاية الشوط الأول بتقدم موريتانيا بهدف دون رد.

* د 42: تسديدة بوداوي من 20 متر فوق المرمى.

* د 37: مورياتانيا تفتح باب التسجيل.

* د 35: ماندريا ينقذ مرماه.

* د 24: عمل رائع بين بوداوي ووناس، فتحة هذا الأخير تجد حسام عوار في نقطة ضربة الجزاء غير أن تسديدته جانبت القائم بمليمترات.

* المنتخب الموريتاني يلعب المرتدات وكاد أن يكون خطيرا في مناسبتين.

* د 18: آدم وناس يتوغل من الجهة اليسرى يسدد بقوة والحارس يخرجها للركنية.

* بعد ربع ساعة لعب حذر شديد من الطرفين مع بعض المحاولات أغلبيتها من طرف "الخضر".

* د 7: آدم وناس ينفذ مخالفة من الجهة اليسرى لكن حارس موريتانيا يصدها.

* بداية اللقاء.

* عزف النشيدين.

التشكيلة الأساسية: