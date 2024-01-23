تذبذب في توزيع المياه بالعاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير "سيال"، عن برمجة أشغال صيانة دورية لمحطة تحلية مياه البحر فوكة ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم غد الخميس.

وأوضحت الشركة، أن هذه الأشغال ستتسبب في انخفاض إنتاج المحطة، وعليه سيتم تسجيل تذبذب في برنامج توزيع الماء على مستوى ولاية تيبازة ، بكل من بلديات القليعة ، دواودة ، فوكة ، الحطاطبة ، الشعيبة ، بواسماعيل ، عين تاقورايت ، بوهارون ، خميستي، سيدي راشد وتيبازة

وعلى مستوى ولاية الجزائر، ستعرف عدة بلديات تذبذبات في برنامج التوزيع وهي: المدينة الجديدة سيدي عبد الله، المحالمة ، زرالدة ، سطاوالي ، عين بنيان والحمامات .

وتطمئن سيال زبائنها، بأن العودة الى البرنامج المعتاد سيتم تدريجيا بداية من يوم الجمعة 26جانفي.