زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إلى الجزائر

سيقوم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يزيارة رسمية إلى الجزائر قريبا.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، زيارة رئيسي إلى الجزائر، خلال محادثات ثنائية بينه وبين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بمقر الأمم المتحدة.

وتناول الطرفان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في أفق الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى الجزائر. كما تطرق الطرفان إلى الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعيات العدوان على غزة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.