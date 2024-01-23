مباشر: جنوب إفريقيا تتوقع صدور الحكم ضد الصهاينة الجمعة

بينما تدخل الحرب على غزة يومها العاشر بعد المائة، يواصل الاحتلال الصهيوني تكثيف عدوانه على مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، فيما ترد المقاومة الفلسطينية من خلال استهداف القوات المتوغلة برياً في محاور القتال، وسط حملة عنيفة من القصف الجوي والمدفعي يشنها جيش الاحتلال على المدنيين مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى.

جنوب إفريقيا تتوقع صدور الحكم ضد الصهاينة الجمعة

ذكرت وسائل إعلام جنوب افريقية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصدرين، أن جنوب إفريقيا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها يوم الجمعة بشأن ما إذا كانت ستوافق على إجراءات طارئة لوقف العدوان الصهيوني على غزة.

وقال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب افريقيا لوكالة رويترز إنه "لم يصدر بيان بعد".

وزير صهيوني يكرر دعوته لاستخدام النووي في بغزة

أعاد وزير التراث الصهيوني أميخاي إلياهو موقفه الداعي إلى إسقاط قنبلة نووية في قطاع غزة.

وقالت "هآرتس" العبرية، الأربعاء: "خلال زيارة إلى مدينة الخليل (جنوب) الضفة الغربية، أعاد وزير شؤون القدس والتراث الصهيوني أميخاي إلياهو تأكيد دعوته لإسقاط سلاح نووي على قطاع غزة".

210 شهداء في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة -اليوم الأربعاء- أن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب 24 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة -في بيان- إن عدد ضحايا العدوان الصهيوني ارتفع إلى 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و730 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

عملية مشتركة لسرايا القدس وكتائب القسام

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف دبابة صهيونية في محور التقدم الغربي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا إن استهداف الدبابة تم في عملية مشتركة مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد في كلمة بالكنيست:

- كل يوم يُقتل مزيد من الجنود (في قطاع غزة)، والأمل في عودة الأسرى يتضاءل.

- كان يجب إطلاق سراح الأسرى أولا، ثم احتواء حماس ثانيا.

- أمننا لن يحققه قتل (رئيس حركة حماس في غزة) يحيى السنوار فقط، وجنود الاحتياط يسألوننا عن أي دولة نقاتل.

- لم تكن هذه الدولة حزينة مثل اليوم، ولا أدري كيف وصلنا إلى هذا الحال.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا):

- إغلاق جميع مدارسنا في قطاع غزة حرم 300 ألف طفل من التعليم.

- التعليم مدمَّر بقطاع غزة منذ بدء الأعمال العدائية، ما حرم أكثر من 625 ألف طالب، و22 ألف مدرس من التعليم.

منظمة الصحة العالمية:

- وضع المستشفيات في خان يونس كارثي ولا يوصف.

- 7 من أصل 24 مستشفى تعمل جزئيا في شمال غزة وتعاني نقصا في الكوادر والمستلزمات والوقود.

- لا يزال مئات الآلاف في شمال غزة وفي جميع أنحاء القطاع محرومين من المساعدات.

حماس ترفض تصريحات أمريكية بشأن مستقبل غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، أنها تستهجن وترفض تصريحات منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، التي قال فيها إن مستقبل غزة بعد الحرب لا يمكن أن يشمل الحركة.

وكانت الحركة وفصائل فلسطينية أخرى أكدت مرارا أن مستقبل غزة بعد الحرب يقرره الفلسطينيون.

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في خان يونس

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال غرب وجنوب وشرق خان يونس (جنوبي قطاع غزة).

الأمطار تزيد الأوضاع صعوبة في مخيمات النازحين بقطاع غزة

تزداد الأوضاع صعوبة في مخيمات النازحين في قطاع غزة جراء هطول الأمطار ضمن منخفض جوي يؤثر على المنطقة.

ونشر ناشطون فلسطينيون مقاطع مصورة تظهر تجمع مياه الأمطار وسط خيام النازحين مع تسجيل هبات قوية من الرياح.

الهلال الأحمر بغزة: نخشى تكرار سيناريو الشمال في خان يونس

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة رائد النمس للجزيرة إنهم يخشون أن يحدث في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما حدث في الشمال من حصار ومنع دخول المساعدات.

وكشفت قوات الاحتلال القصف على مناطق عدة في خان يونس بعد أن أعلنت تطويق المدينة، واضطر آلاف السكان للنزوح باتجاه رفح.

الحكومة العراقية:

-سنتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه القصف الأمريكي، ومن ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

-تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي لجمع الأدلة ودعم موقف العراق دوليا في شكواه ضد واشنطن.

-قصف مواقع عسكرية عدوان على سيادة العراق وإساءة للاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد.

مسؤول أممي: تدمير المنازل في غزة قد يرقى لجريمة حرب

نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أممي قوله إن تدمير الاحتلال الصهيوني منازل قرب السياج الحدودي في قطاع غزة قد يعدّ جريمة حرب؛ لأنها لا تشكل تهديدا لها.

وأضاف المسؤول الأممي أن الكيان كونه قوة محتلة ملزم بعدم المشاركة في التدمير العشوائي للممتلكات.

يأتي ذلك بينما تواصل قوات الاحتلال نسف المنازل قرب السياج الحدودي في مناطق عدة بالقطاع، وأفادت تقارير بأنها تسعى لإقامة منطقة عازلة، بذريعة حماية مستوطنات غلاف غزة من أي هجمات فلسطينية في المستقبل.

الخارجية الصينية:

-الأولوية القصوى لوقف الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن ومنع خروج الصراع عن السيطرة.

-ندعو لوقف مضايقة السفن المدنية في البحر الأحمر وتجنب تأجيج التوترات وحماية أمن الملاحة.

-نعتقد أن مجلس الأمن لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن.

استشهاد نازحين إثر استهداف الاحتلال مقر الهلال الأحمر

قال الهلال الأحمر الفلسطيني -اليوم الأربعاء- إن 3 نازحين استشهدوا وأصيب اثنان آخران، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان الهلال الأحمر أكد أمس الثلاثاء أن مدفعية الاحتلال استهدفت الطابق الرابع لمقره في المدينة التي تتعرض لقصف عنيف أوقع عشرات الشهداء خلال الساعات الماضية.