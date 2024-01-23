بيان هام من وزارة العمل (وثيقة)

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن صدور الصورة البيانية للسلامة والصحة المهنيتين. الخاصة بالعمال.

وأفاد بيان للوزارة، أنه "في إطار التزامات الجزائر بحماية صحة وسلامة العمال، تنهي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى علم كافة الفاعلين في عالم الشغل عن صدور الصورة البيانية للسلامة والصحة المهنيتين".

وأشارت الوزارة إلى أن إعداد هذه الصورة البيانية تم بالتعاون مع مكتب العمل الدولي بالجزائر، وتطبيقا لتوصيات منظمة العمل الدولية، لاسيما أحكام التوصية رقم 197 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.

وستسمح هذه الأداة الأساسية بتسليط الضوء على النظام الوطني للصحة والسلامة المهنيتين والإطار القانوني ذي الصلة، بالإضافة إلى التعرف على الاستراتيجيات وخطط العمل التي ستنفذها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين، يضيف البيان.

للإشارة، فإن الصورة البيانية للسلامة والصحة المهنيتين تم إعدادها بالتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة في عالم الشغل، لاسيما ممثلي المنظمات النقابية، والخبراء الوطنيين والدوليين، وكذلك السلطات الوطنية المسؤولة عن السلامة والصحة المهنيتين.

كما تؤكد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الوقاية من المخاطر المهنية أولوية في السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين وتمثل حقاً أساسياً لحماية العمال.

يمكن الاطلاع على الصورة البيانية للسلامة والصحة المهنيتين من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبر الرابط التالي: « Profil Algérien pour la Sécurité et la Santé au Travail »