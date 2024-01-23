وأج: بلماضي أعلن استقالته للاعبين

أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي استقالته للاعبين بغرفة تغيير الملابس عقب هزيمة التشكيلة الوطنية مساء أمس الثلاثاء أمام موريتانيا (0-1) بملعب السلام ببواكي، وهي النتيجة التي أقصتها من الدور الأول من كأس أمم إفريقيا-2023 (المؤجلة لسنة 2024) في كوت دي فوار (13 يناير-11 فيفري) حسبما علمته وكالة الانباء الجزائرية من مصدر رسمي.

وقد حرص بلماضي الذي يتولى منصبه منذ أوت 2018 على تحية لاعبيه واحدا تلو الآخر بعد فشله في تأهيل "الخضر" إلى نهائيات هذه المسابقة للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021 التي نظمت في الكاميرون، يضيف المصدر نفسه. وأوضح ذات المصدر أن الناخب الوطني سيرسم استقالته بمجرد عودته إلى الوطن.