الفريق أول شنڨريحة يستقبل نظيره السيراليوني

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق بيتر كاكو رئيس أركان جيش جمهورية سيراليون الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فإن الفريق أول السعيد شنڨريحة عبر عن ثقته بنجاح الزيارة لاسيما وأنها تأتي بعد الزيارة التي أداها الرئيس السيراليوني إلى الجزائر حيث حرص قائدي البلدين على الدفع بعلاقات البلدين إلى أعلى المستويات.

كما أكد أنّ الجيش الوطني الشعبي تحدوه إرادة حقيقية من أجل تطوير تعاون عسكري ثنائي مستديم بين الجزائر وسيراليون قائم على أساس الثقة والتشاور.

من جهة أخرى، أشاد رئيس أركان الجيش السيراليوني بتوافق رؤى الطرفين بخصوص جل القضايا الأمنية التي تناولتها المحادثات الثنائية، كما أعرب عن أمله في أن تشكل زيارته إلى الجزائر حجر الأساس لعلاقات عسكرية قوية ومثمرة تخدم المصالح العليا للبلدين.