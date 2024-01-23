تحقيق فائض مهم من المواد البترولية

كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع في الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بـ 3.5 بالمائة للوقود بشكل عام، كما أكد استجابة القدرات الوطنية للإنتاج والاستهلاك الداخلي، وتحقيق فائض قدر بـ 14 مليون طن من المواد البترولية تقوم سوناطراك بتصديره.

وأوضح نديل للإذاعة الجزائرية، ان "الجزائر تملك 5 مصافي، وهي مصفاة سكيكدة التي تقدر ر ا بـ 21 مليون طن، ومصفاة الجزائر العاصمة بطاقة إنتاجية تقدر بـ 3.7 مليون طن، إضافة إلى مصفاة وهران بـ 3.7 مليون طن وحاسي مسعود بطاقة إنتاج تقدر بمليون طن، إضافة إلى مصفاة أدرار 600 ألف طن.

كما أضاف أن "الاستراتيجية التي انتهجتها السلطات تهدف إلى تثمين المواد البترولية وهو ما سيجعل من الجزائر بلد مصدر.

وفي ذات السياق، أشار نديل إلى أن "العقود التي أبرمتها سوناطراك مع الشركات الأجنبية في مجال البتروكيماويات سيسمح بتثمين الموارد البترولية الجزائرية"