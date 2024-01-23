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الرئيس قيس سعيد يجري تعديلا حكوميا

24 جانفي 2024 ()
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أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلا حكوميا جديدا، تضمن تغيير سبع وزراء في الحكومة، خاصة في القطاعات الاقتصادية. وتم تعيين فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط، خلفا للوزير سمير سعيد الذي كان محل انتقادات سابقة من قبل الرئيس سعيد، خاصة في علاقته بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول القرض الذي طلبته تونس بـ 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر 2022.

وتم ضمن التعديل الحكومي، تعيين وزيرة جديدة للصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت حرم شيبوب ، وعين لطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني ،وسمير عبد الحفيظ كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ، ووائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي، ورياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.

ويعد هذا أول تعديل يجريه الرئيس قيس سعيد على الحكومة ، منذ تعيين أحمد حشاني رئيسا للحكومة في شهر أوت الماضي خلفا لنجلاء بودن.

 

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