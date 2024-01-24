حجز أقراص مهلوسة وتوقيف 14 متهما بالنعامة

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمشرية المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنعامة من توقيف 14 شخصا مشتبه تورطهم في ثلاث قضايا تخص الحيازة والمتاجرة بالأقراص المهلوسة تتراوح أعمارهم مابين 21 و49 سنة.

وقد وصل مجموع الأقراص التي تم حجزها إلى 686 قرصا من بينها 656 قرصا كانت منقولة من بشار إلى وهران في عمليتين منفصلتين بينما تم حجز 30 قرصا الباقية بالمشرية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تحويل الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا عن تهمة الترويج والبيع والنقل للأقراص المهلوسة وتمت إدانتهم بأحكام قضائية تراوحت ما بين سنتين وسبع سنوات حبس نافذة وغرامات مالية.