تغيير جديد في مكان إجراء مواجهة "العميد" و"الحمراوة"

أعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم الأربعاء، إجراء تغيير جديد في مكان إجراء مقابلة مولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة عشر من الرابطة المحترفة الأولى.

وجاء في البيان: "نعلم جمهورنا أن بعد انتهاء الاجتماع التقني منذ قليل تقرر تغيير مكان إجراء مواجهة فريقنا أمام مولودية الجزائر لحساب الجولة 15 من ملعب ميلود هدفي إلى ملعب الشهيد أحمد زبانة يوم الجمعة 26 جانفي على الساعة الخامسة مساء".

وأضاف ذات البيان: "ستكون عملية بيع التذاكر المباراة على مستوى أكشاك الملعب بداية من يوم الغد من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء ويوم الجمعة من الثامنة صباحا حتى نهاية الشوط الأول".

وكانت إدارة مولودية وهران قد أكدت، قبل يومين، ترسيم المواجهة بملعب ميلود هدفي.