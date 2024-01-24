الرابطة الثانية: القبة وآقبو بطلان شتويان

توج نادي رائد القبة بطلا شتويا للرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط غرب) بعدما حقق فوزا جديدا، اليوم الأربعاء، على حساب وداد بوفاريك بنتيجة هدف مقابل صفر في إطار الجولة الرابعة عشر.

وكان أولمبيك آقبو قد توج بدوره بذات اللقب الرمزي عن مجموعة وسط شرق، وواصل اليوم صدارته بتحقيق فوز جديد على حساب هلال شلغوم العيد بنتيجة هدفين مقابل صفر.

النتائج والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة 14:

مجموعة وسط –غرب:

رائد القبة - وداد بوفاريك 1 - 0

جمعية وهران - ترجي مستغانم 1 - 3

غالي معسكر- صفاء خميس مليانة 2 - 0

مستقبل واد سلي - شبيبة تيارت 3 - 1

وداد مستغانم - نصر حسين داي 3 - 0

شباب غير العبادلة - نجم القليعة 1 - 2

شباب تموشنت - أولمبي المدية 1 - 1

شباب المشرية - أمل الأربعاء 2 - 2

الترتيب نقاط لعب

1. رائد القبة 33 14

2. ترجي مستغانم 29 14

3. غالي معسكر 27 14

4. نجم القليعة 26 14

5. شباب تموشنت 23 14

6. وداد مستغانم 22 14

7. صفاء خميس مليانة 19 14

8. جمعية وهران 17 14

--. مستقبل واد سلي 17 14

10 . وداد بوفاريك 15 14

--. شباب المشرية 15 14

12. نصر حسين داي 14 14

--. أمل الأربعاء 14 14

14. شبيبة تيارت 13 14

15. أولمبي المدية 11 14

16. شباب غير 9 14

مجموعة وسط – شرق:

شباب باتنة- وفاق سور الغزلان 1 - 0

اتحاد عنابة- جمعية الخروب 1 - 1

أولمبي المقرن- اتحاد خميس الخشنة 1 - 0

شباب برج منايل- جمعية عين مليلة 0 - 0

مولودية قسنطينة-اتحاد الحراش 2 - 0

مولودية العلمة- مولودية باتنة 1 - 3

نجم التلاغمة-اتحاد ورقلة 1 - 0

أولمبي آقبو- هلال شلغوم العيد 2 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي آقبو 35 14

2. مولودية باتنة 28 14

3. شباب باتنة 27 14

4. شباب برج منايل 24 14

5. مولودية قسنطينة 22 14

6. نجم التلاغمة 21 14

7. اتحاد خميس الخشنة 20 14

8. هلال شلغوم العيد 18 14

9. اتحاد ورقلة 17 14

--. أولمبي المقرن 17 14

11. جمعية الخروب 14 14

12. وفاق سور الغزلان 12 14

--. اتحاد عنابة 12 14

14. اتحاد الحراش 11 14

--. جمعية عين مليلة 11 14

16. مولودية العلمة 10 14 .