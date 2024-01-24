صادي يرسم رحيل بلماضي

رسم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الأربعاء، مغادرة الناخب الوطني جمال بلماضي العارضة الفنية لـ"الخضر".

وقال صادي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم... نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره".

وأضاف صادي: "نعتذر لعشاق المنتخب الوطني والشعب الجزائري ونأسف على الوجه الذي ظهر به المحاربون في كأس أمم إفريقيا والخروج المر من الدور الأول، بعد أن اجتهدنا ووفرنا ظروفا مثالية للاعبينا من أجل التألق وتحقيق الهدف. معذرة مرة أخرى ملايين الجزائريين الذين يعشقون منتخبهم وسوف لن يتخلوا عنه بكل تأكيد في قادم الاستحقاقات".

وختم صادي: "نعد عشاق ومحبي المنتخب الوطني أن ما حدث هو بداية لتغيير جذري بل وثورة حقيقية على مستوى المنتخب الوطني الجزائري من أجل تهيئة بيئة مثالية للعمل والبناء على هذا التعثر من أجل استعادة مكانتنا قاريا ودوليا".