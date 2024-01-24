إعادة فتح أسواق المواشي

أصدر ولاة الجمهورية، نهار اليوم، قرارات ولائية بإعادة فتح أسواق المواشي بعد شهر من غلقها بسبب انتشار الحمى القلاعية في بعض الولايات والشروع في حملة تلقيح واسعة للوقاية من انتشار هذا المرض.

وفي هذا السياق أصدر والي الأغواط قرارا بإعادة فتح أسواق الولاية وبالتالي تنظيم سوق بليل يوم غد الخميس وسوق الاغواط يوم الجمعة، الأمر الذي سيخفف الضغط على مربي المواشي الذين عانوا من هذه الإجراءات الوقائية التي حرمتهم من تسويق رؤوس المواشي لتوفير احتياجاتهم.

بدوره، أصدر والي ولاية المدية قرارا يقضي بإعادة فتح أسواق المواشي عبر تراب الولاية بداية من الـ25 جانفي الجاري.

ويأتي قرار السلطات الولائية بفتح الأسواق بعد أن اضطرت إلى غلقها في الـ24 من شهر ديسمبر من السنة الماضية في إطار الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة داء الحمى القلاعية.

وأكد قرار الوالي على ضمان مصالح مديرية الفلاحة بتعزيز الرقابة البيطرية، وإقامة نظام أمني متواجد مع الفرق الطبية المتدخلة خلال ساعات فتح أسواق المواشي مع اشتراط تقديم شهادة التلقيح والشهادة الصحية لتنقل المواشي من قبل المربين قبل دخولها للأسواق مع وجوب تلقيح الغير ملقحة قبل ردها.