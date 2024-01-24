إقصاء المنتخب التونسي

أقصي المنتخب التونسي، اليوم الأربعاء، من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية بعدما اكتفى بالتعادل السلبي ضد نظيره الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة (المجموعة الخامسة) لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وفي المقابلة الأخرى عن المجموعة التي أجريت في نفس التوقيت، تعادل المنتخبان المالي والناميبي بنفس النتيجة.

وبهذه النتائج يختم المنتخب المالي الدور الأول في صدارة المجموعة الخامسة (5 نقاط)، متبوعا بجنوب إفريقيا (4 نقاط) التي تفوقت بفارق الأهداف عن ناميبيا (4 نقاط) ثم تأتي تونس في المؤخرة برصيد نقطتين.

وتأهل المنتخب المالي في الصدارة ثم جنوب إفريقيا ثانية وناميبيا ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، فيما يقصى نسور قرطاج.