"الفيفا" تشرف على دورة دولية بالجزائر

ستنظم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم دورة كروية دولية بالجزائر، تجمع ثلاثة منتخبات، تحت إشراف الاتحادية الدولية لكرة القدم.

وحصل رئيس "الفاف" وليد صادي على موافقة "الفيفا" للإشراف على الدورة الكروية التي تجمع ثلاثة منتخبات هي الجزائر وجنوب إفريقيا وبوليفيا، على أن يدير المباريات حكاما دوليون أجانب من إفريقيا، وهي دورة ستشهد أول ظهور للمدرب الوطني الجديد الذي سيخلف جمال بلماضي، بعدما اتفق الأخير على فك الارتباط مع "الفاف" بالتراضي، مقابل حصوله على راتبين، كون رئيس "الفاف" سيعلن عن المدرب الوطني الجديد خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

وسيحتضن ملعبا نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة و19 ماي 1956 بعنابة مباريات الدورة، حيث يواجه المنتخب الوطني كل من جنوب إفريقيا وبوليفيا بالجزائر، بينما يحتضن ملعب عنابة مباراة جنوب إفريقيا وبوليفيا.

وتجري الدورة الكروية الدولية التي ستشرف عليها "الفيفا" ما بين 18 و26 مارس 2024.