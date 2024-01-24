نحو زيادة عدد رحلات النقل البحري

أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عبد الحكيم بوزاهر، الاربعاء بالجزائر العاصمة، عن ترقب نقل 243 الف مسافر خلال الصائفة المقبلة، عن طريق أسطول المؤسسة، مقابل 206 ألف مسافر في نفس الفترة من 2023، ما يمثل ارتفاع بـ 18 بالمائة.

وحسب بيان للمجلس فقد "جاء هذا خلال جلسة استماع أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالمجلس الشعبي الوطني، جرت برئاسة كمال لعويسات، رئيس اللجنة.

وفي عرضه، أوضح المسؤول أن المؤسسة تتوقع ارتفاع في عدد المسافرين عبر بواخرها بزيادة تقدر بـ 63.900 راكب في صائفة 2024، بالإضافة الى زيادة بـ 19 بالمائة في عدد المركبات المنقولة.

وعليه، أضاف المسؤول، أنه من المتوقع أن يصل عدد الرحلات التي ستبرمجها المؤسسة الى 292 رحلة، أي زيادة 49 رحلة مقارنة بالموسم الماضي اين بلغ عدد الرحلات 243 رحلة.