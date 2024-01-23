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مال و أعمال

آلية جديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

24 جانفي 2024 ()
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تنظم لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها يوم الأربعاء 31 جانفي 2024بمقر ولاية سيدي بلعباس، وبالتنسيق والتعاون مع والي ولاية سيدي بلعباس، يوما إعلاميا حول التمويل التساهمي في الجزائر كآلية تمويل مبتكرة لفائدة المؤسسات الناشئة و المصغرة.

وحسب بيان لاجنة "سيتم تسليط الضوء على الشروط التي تحدد عملية ممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي التي يحددها الإطار القانوني و كذا معرفة تعامل السوق مع هذه المشاريع خاصة تلك المبتكرة ذات

التكنولوجيا العالية."

وحسب نفس المصدر "ينشط هذا اليوم الإعلامي إطارات لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، بالإضافة إلى أساتذة متخصصين في الشأن المالي، كما سيجمع أيضا كافة الفاعلين في الساحة المالية بالجزائر".

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