ماندي يتحدث عن الاقصاء

نشر مدافع المنتخب الجزائري عيسى ماندي منشورا عاد تحدث فيه عن الاقصاء من كأس افريقيا للأمم 2024. وقال ماندي :"ليس من السهل الكتابة لكم اليوم... أولاً وقبل كل شيء، أرغب أن أشكركم على آلاف الرسائل التي وصلتني". وأضاف الدولي الجزائري "حمل هذا القميص له طابع خاص جدا، ولهذا أفهم حجم الخيبة الكبيرة التي تشعرون بها". وحسب ماندي "هذه الهزيمة صعبة لكن علينا أن نقلب الصفحة، نرفع رؤوسنا و ننظر إلى المستقبل". ودعا ماندي الجميع ليكونوا "متحدين معًا، لأن أيامًا أفضل تنتظر منتخبنا الوطني"، مضيفا "سننهض معًا، جاهزين لبذل كل ما في وسعنا لنقدم لكم الفرحة التي تستحقها الجزائر".