أسعار النفط تواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من مخاوف نقص الإمدادات.

جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين عزّز خفض المصرف المركزي الصيني نسبة احتياطي المصارف، الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 1%، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها في الجلسة الماضية، وسط تقييم لمخاوف قطع الإمدادات وصدور بيانات انخفاض المخزونات الأمريكية.

بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2024، بنسبة 0.34%، لتصل إلى 80.31 دولارًا للبرميل. كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس 2024، بنسبة 0.43%، لتصل إلى 75.41 دولارًا للبرميل.