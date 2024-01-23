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العالم

رفع صورة لزعيم الحوثيين على أسوار إسطنبول

25 جانفي 2024 ()
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علقت على أسوار إسطنبول في تركيا صورة ضخمة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بعد تصدر الحركة اليمنية حديث الرأي العام نتيجة استهدافها سفنا متوجهة إلى الكيان الصهيوني عبر مياه البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثيين في اليمن قد شرعت خلال الأسابيع الماضية في استهداف السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر في محاولة منها لتوجيه أنظار العالم إلى الهجمات التي ينفذها الجيش الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولاقت الصورة الملتقطة في منطقة أدرنه كابي رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا. وحملت الصورة عبارات "جميعنا اليمن" و"متطوعو القدس".

 

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