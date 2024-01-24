سايحي يشرف على تدشين منشآت صحية في أولاد جلال وبسكرة

قام اليوم الخميس وزير الصحة عبد الحق سايحي، مرفوقا بوفد وزاري هام بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية أولاد جلال لمعاينة واقع القطاع من خلال وضع حجر أساس وإدخال حيز الخدمة العديد من المنشآت الصحية، وفق البرنامج التالي:

ولاية أولاد جلال أين سيشرف الوزير و الوفد المرفق له على: وضع حجر الأساس لمشروع الاستعجالات الطبية بسعة 30 سريرا ببلدية الدوسن ،وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى 120سرير ببلدية أولاد جلال، تدشين و وضع حيز الخدمة لمركز تصفية الدم و أمراض الكلى تابع للقطاع الخاص ببلدية أولاد جلال، وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى الأم و الطفل بسعة 80 سريرا ببلدية أولاد جلال، وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى 60 سريرا ببلدية سيدي خالد، وضع حجر الأساس لمشروع معهد التكوين العالي للشبه الطب، تدشين و وضع حيز الخدمة لمركز تصفية الدم و أمراض الكلى تابعة القطاع الخاص ببلدية سيدي خالد

وسيتجه ظهر اليوم الوزير والوفد المرفق له إلى ولاية بسكرة أين سيعاين مستشفى 240 سرير كما سيشرف سايحي على افتتاح أشغال الملتقى حول إنشاء أقطاب النشاطات الصحية التي تهدف إلى وضع دليل خاص بإنشاء أقطاب النشاطات الصحية.