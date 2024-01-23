تافاديس توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الأمريكية رياسول

وقعت مؤسسة تافاديس المتخصصة في تكرير السكر في الجزائر وهي فرع تابع لمجمع مدار على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الأمريكية رياسول بهدف تطوير مشروع مندمج لصناعة السكر، حسبما أعلنه المجمع العمومي في بيان له اليوم الخميس.

وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة مساء أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة من طرف ممثلي الشركتين على هامش لقاء جمع بين مجمع مدار ووفد أعمال أمريكي يقوم بزيارة إلى الجزائر منذ 21 يناير، نظمه مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي لبحث فرص الاستثمار.

وأشار بيان مجمع مدار إلى أن "هذه الوثيقة ستضع أسس شراكة إستراتيجية بين شركة تافاديس ورياسول وهي شركة مشهورة تنشط في منطقة تكساس في مجال الصناعة الغذائية"

. كما أوضح المصدر ذاته أن الهدف هو تطوير مشروع متكامل بين الطرفين يمتد من زراعة الشمندر السكري "على نطاق واسع" وتحويله صناعيا من أجل إنتاج "سكر أبيض جزائري 100% وفقا للمعايير الدولية".

ومن خلال هذه الشراكة " الاستراتيجية"، تتطلع مؤسسة تافاديس إلى الولوج إلى أسواق تصدير جديدة وخاصة السوق الأمريكية. وفيما يتعلق باللقاء بين مدار ووفد الاعمال الأمريكي، أكد المجمع العمومي في بيانه على الأهمية التي اكتستها التبادلات "المثمرة حول آفاق التعاون والشراكة بين الطرفين".

و تنشط تافاديس التي أسسها مجمع مدار سنة 2022 برأسمال أولي قدره 10 مليار دج، في مجال تكرير وyنتاج وتسويق السكر (الأبيض والبني والسائل).

يذكر أن الشركة التي تمتلك مصفاة "حديثة للغاية" تتمتع بطاقة إنتاج مختلطة بـ 2000 طن يوميا. أما شركة رياسول فهي تنشط أساسا في صناعة البترول والغاز وتقترح حلولا ومنتجات متخصصة للأسواق العالمية في مجال الطاقة والبنية التحتية.