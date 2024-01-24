جريمة بشعة أثناء محاولة سرقة سيارة بمستغانم

اهتز الشارع ببلدية ماسرى (12كلم عن مستغانم)، اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة أثناء محاولة سرقة سيارة ضحية مدعو (ك ش)، 51 سنة، ينحدر من نفس البلدية.

وحسب شهود عيان فإن الضحية الذي يعمل سائق بإحدى الشركات الخاصة ركن سيارته بالقرب من مقهى بوسط بلدية ماسرى وترك محركها في حالة تشغيل غير أن المشتبه فيه حاول سرقة سيارة الضحية، هذا الأخير أبدى مقاومة لفعل السرقة وحاول التمسك بالسيارة لمسافة محددة إلى أن المجرم دهسه عمدا من أجل إبعاده عن السيارة، وبفعل شدة الصدمة لفظه أنفاسه الأخيرة في عين المكان، بينما لاذ المشتبه فيه بالفرار نحو عاصمة الولاية، وبعد ساعتين تمكنت الشرطة من العثور على السيارة بأحد الأحياء الشعبية ولازال البحث جاريا للقبض على المجرم بينما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي.