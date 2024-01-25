اتحاد الجزائر يكشف أولى الاستقدامات

كشف نادي اتحاد الجزائر، مساء اليوم الخميس، عن أولى استقداماته في الميركاتو الشتوي الحالي.

وجاء في الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على "الفايسبوك": "عادل بوزيدة يوقّع عقداً لموسم واحد على سبيل الإعارة في إتحاد العاصمة".

ويسعى النادي لتدعيم خط الهجوم الذي لم يكن في المستوى منذ بداية الموسم، خاصة مع مغادرة الثنائي محيوص ومزيان في الصائفة الماضية.

وينشط بوزيدة في منصب الجناح الأيمن وتألق مع نادي بارادو في المواسم الأخيرة، ويعول عليه نادي "سوسطارة" كثيرا في حملة الدفاع عن لقبه الإفريقي (كأس الكاف) بعدما ضمن التأهل إلى ربع النهائي، إضافة إلى المنافسة المحلية بعدما عاد بقوة في البطولة (المركز الثاني) وكأس الجزائر التي ينطلق دورها الـ32 في الشهر الداخل.