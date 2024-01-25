منتخب إفريقي يريد استعارة رونار

كشفت يومية "ليكيب" الفرنسية أن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم أجرى اتصالات مع نظيره الفرنسي من أجل استعارة مدرب المنتخب الفرنسي للسيدات هيرفي رونار حتى نهاية كأس أمم إفريقيا.

وكان الاتحاد الإيفواري أقال المدرب جان لوي غاسيه بعد الهزيمة القاسية في الدور الأول أمام غينيا الاستوائية (0-4)، ويأمل الاتحاد الإيفواري في إنعاش فريقه في دور الـ16 عبر إعادة هيرفي رونار للإشراف على الفريق لبقية المنافسة.

ولا ينوي منتخب كوت ديفوار التعاقد مع رونار وإبعاده عن منتخب فرنسا للسيدات، الذي يرتبط معه بعقد حتى أوت 2024 للمشاركة في الأولمبياد، ولكن استعارته لفترة قصيرة.

في هذه الحالة، سيتعين على الاتحاد الفرنسي إعطاء موافقته سريعاً، فليس هناك الكثير من الوقت قبل مواجهة كوت ديفوار مع السنغال حاملة اللقب في دور الـ16.

ويعرف رونار القارة الإفريقية خير معرفة، بعدما قاد زامبيا للقب القاري في 2012، وتوج مع كوت ديفوار في 2015، كما درب منتخب المغرب بين 2016 و2019.