وزير الداخلية ينصب الوالي المنتدب لقصر الشلالة

أشرف، مساء اليوم الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على تنصيب، توفيق داودي، واليا منتدبا للولاية المنتدبة قصر الشلالة، الذي عين برسم القرار الأخير لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بترقية سبع دوائر إلى ولايات منتدبة.

في كلمة افتتاح مراسم تنصيب الوالي المنتدب، وعد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمران، بمرافقة الولاة المنتدبين لتصبح هذه الولايات بكامل الصلاحيات خلال العام القادم، ودعا الولاة المنتدبين إلى العمل بالتنسيق وبالتشاور مع جميع الأطراف الفاعلة "على أن يكون الوالي جامعا يستمع لانشغالات المواطنين"، ويعمل على استغلال كل القدرات والموارد المتاحة في هذه الولايات لخلق الثروة وإحداث ديناميكية اقتصادية.