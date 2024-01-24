مقر أمن جامع الجزائر يدخل حيز الخدمة

أشرف، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، كل من مدير الأمن العمومي مراقب عام للشرطة، باديس نويوة، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، وعميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، على مراسم وضع حيز الخدمة للأمن الحضري لجامع الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أن "مدير الأمن العمومي مراقب عام للشرطة السيد باديس نويوة، ممثلا للسيد المدير العام للأمن الوطني، رفقة السيد عميد جامع الجزائر والسيد المدير العام للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية، أشرف على مراسم وضع حيز الخدمة للأمن الحضري لجامع الجزائر بحضور ممثلي السلطات المدنية والقضائية والعسكرية المحلية".

ويضم هذا المرفق الشرطي--يضيف البيان--" فرقا للأمن العمومي، الشرطة القضائية والشرطة العامة, إلى جانب هياكل اجتماعية مخصصة لإيواء قوات الشرطة المكلفة بتأمين زوار جامع الجزائر وكل منشآته وفضاءاته".