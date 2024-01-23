سفير الجزائر يقدم الهبة الجزائرية لكينيا

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمنح الجزائر 16 طنا من الأسمدة إلى جمهورية كينيا، قدم سفير الجزائر لدى كينيا الماحي بومدين باسم الحكومة الجزائرية هبة الأسمدة خلال حفل رسمي أقيم بميناء مومباسا كجزء من التضامن التقليدي بين البلدين.

وتلقى وزير الزراعة الكيني ميثيكا لينتوري هذا التبرع بصفته ممثلا للحكومة الكينية، معربا عن شكره الحار من حكومة وشعب كينيا إلى الجزائر وإلى رئيس الجمهورية على هذا التبرع الثمين للغاية بالأسمدة التي تحتاجها كينيا لإنجاح موسمها الفلاحي.

وأكد وزير الزراعة الكيني أن هذه المبادرة التضامنية لرئيس الجمهورية تعزز صرح علاقات الأخوة والتعاون التاريخية بين البلدين.