رسالة وناس للشعب الجزائري .. وبلماضي

بعث الدولي الجزائري، آدم وناس، رسالة إلى الشعب الجزائري بعد خيبة الخروج من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية، كما لم ينسى تخصيص بعض الكلمات للناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي غادر رسميا العارضة الفنية لـ"الخضر".

وكتب وناس على حسابه الرسمي في "أنستغرام":

لا أحب التعبير عن نفسي، تعلمون ذلك.

لقد حاولت، حاولت، فعلت كل ما بوسعي لأكون فعالاً .. كنت أرغب في التسجيل، وظللت أقول لنفسي إنه كان يجب أن أسجل .. أنا آسف.

بعد إصاباتي العام الماضي، لم تكن رغبة، بل حاجة .. كنت جائعا للكرة .. أردت أن ألعب هذه 'الكان' من أجل أطفالي، عائلتي والشعب الجزائري، ولي أيضًا .. أردت أن أرى عائلتي وأحبائي يبتسمون ويشعرون بالفخر كما حدث في عام 2019.

لكن ذلك لم يكن كافيًا، مستوانا كان أقل مما كان ينبغي علينا القيام به .. لم نتمكن من إظهار كل العمل المنجز في التحضير .. لقد قدمنا ​​جميعًا ما بوسعنا ولم يكن ذلك كافيًا.

الإقصاء يثبت أن ما قدمناه لم يكن كافيا لكننا المنتخب الجزائري، نفوز معًا، ونخسر معًا.

هذا الإقصاء مؤلم .. الآن سنفعل كل شيء لضمان عودة الجزائر إلى أعلى مستوى في كرة القدم، إن شاء الله.

شكرًا لكل من دعمنا على طول الطريق إلى كوت ديفوار، أشكركم على الهتافات في ملعب بواكي .. شكرًا لكم على كل الرسائل والدعم الذي تلقيته.

شكرًا للإيفواريين على ترحيبهم الحار .. شكرا بواكي .. تهانينا لكوت ديفوار على هذه البطولة وبنيتها التحتية الجميلة.

ما أحتفظ به من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 هو الشعور بأنني أكثر ارتباطًا بالجزائريين لأننا جميعًا نتقاسم نفس الألم ونفس الإحباط ... الجزائر لها تاريخ، سأفتخر دائمًا بتمثيل هذا العلم.

المدرب لن ننساك، لا ينبغي لأحد أن ينسى 2019 وكل ما فعلته من أجل اللاعبين ومن أجل الجزائر.. أتمنى لك رحلة موفقة ونجاح كبير في المستقبل، إن شاء الله ... شكرًا لك يا بلماضي.

نراكم قريبا إن شاء الله وتحيا الجزائر.