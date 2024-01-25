بن ناصر يعتذر

بعث الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي ميلان، اسماعيل بن ناصر، رسالة اعتذار إلى الشعب الجزائري بعد خيبة "كان" الكوت ديفوار.

وكتب بن ناصر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "اكس":

إلى الشعب الجزائري ..

أنا آسف بشدة .. ليس لدي الكلمات المناسبة لوصف مشاعري بعد خيبة الأمل الجديدة هذه.

لقد قرأت جميع رسائل الدعم التي ترسلونها والتي أثرت فيّ كثيرًا .. إنها تجعلني أندم أكثر على عدم تلبية طموحاتكم، مرة أخرى.

من المؤلم أن تشعر بكل الحب الذي تكنوه لنا ولا نستطيع إرضائكم كما ينبغي.

إن ارتداء قميص المنتخب الوطني هو أكثر بكثير من مجرد مسؤولية .. إنه يحمل الحب والفخر الذي تشعر به تجاه أمتنا الجميلة .. ولسوء الحظ، لم نكن على مستوى التحدي.

لقد سقطنا ولكننا لم ننهزم .. وبعون الله سننهض من جديد لتشرق بلادنا ونمنحكم كل السعادة التي تستحقونها.