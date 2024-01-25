بلماضي لم يرسّم بعد فسخ عقده المعنوي

تفيد أنباء قادمة من قصر دالي إبراهيم أن المحادثات بين رئيس "الفاف" وليد صادي والناخب الوطني جمال بلماضي لترسيم فسخ العقد تعثرت بسبب مطالب هذا الأخير.

حسب مصادر موثوقة فان الاجتماع الذي جرى اليوم كان الهدف منه ترسيم فسخ العقد والاتفاق على مختلف شروطه.

وفي هذا السياق قالت مصادرنا، أن وليد صادي اقترح على بلماضي تسديد أجرة شهرين مقابل فسخ العقد، غير أن بلماضي أصر على الحصول على ما تبقى له من أجور شهرية يعني 35 شهرا ما يمثل قيمة تفوق 7 ملايين أورو.

وهو المطلب الذي رفضه رئيس "الفاف" هذا الأخير قال أنه مستعد لتسديد 6 اشهر كأقصى حد وهذا آخر اقتراح له، بلماضي بقي متمسكا بمطلبه الأول (الحصول على كل أمواله) ليفسخ العقد المعنوي الذي كان يربطه بالمنتخب، وأمام تمسك كل طرف بموقفه طالب اللاعب السابق لمارسيليا مهلة للتفكير وعاد أدراجه إلى مركز سيدي موسى.

من ناحية أخرى، أكدت نفس المصادر فسخ عقود أعضاء الطاقم الفني بالتراضي مقابل الحصول على أجرة 3 أشهر.