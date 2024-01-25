المنظمات النقابية مدعوة لاستلام بيانات الولوج إلى المنصة الرقمية "تمثيلية"

دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيان لها اليوم الخميس، كافة المنظمات النقابية المسجلة إلى التقرب من مصالحها لاستلام بيانات الولوج إلى المنصة الرقمية "تمثيلية" المخصصة لتقدير عناصر التمثيليات النقابية.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أبريل 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-359 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023 المحدد لكيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها، لاسيما أحكام المادة 5 منه، تنهي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى علم كافة المنظمات النقابية المسجلة عن إطلاق النسخة الجديدة للمنصة الرقمية +تمثيلية+ المخصصة لتقدير عناصر تمثيليتها النقابية".

وعليه، تدعو الوزارة المنظمات النقابية المسجلة إلى التقرب من مصالحها، الكائنة بـ 44 شارع محمد بلوزداد الجزائر، لاستلام بيانات الولوج إلى المنصة الرقمية والمتمثلة في اسم المستخدم وكلمة السر وذلك يومي الأحد والاثنين 28 و 29 جانفي 2024".

وأضاف البيان أنه "في حال تعذر حضور الرئيس أو الأمين العام للمنظمة النقابية، يمكن تفويض، كتابيا، من يستلمها مرفقا بختم المنظمة النقابية المعنية وبطاقة التعريف الوطنية".

كما لفتت الوزارة إلى أنه "يتعين على المنظمات النقابية المسجلة إدخال المعلومات المتعلقة بمنخرطيها في ذات المنصة، ابتداء من تاريخ1 فبراير 2024"، علما أنه بالإمكان الولوج إلى هذه المنصة الرقمية عبر الرابط https://tamthiliya.mtess.gov.dz/.

وتذكر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن المنظمات النقابية التي "لا تقدم عناصر تقدير تمثيليتها النقابية خلال الأجل المحدد قانونا بثلاثة أشهر، اعتبارا من 1 فبراير 2024، ستعتبر غير تمثيلية، وهذا وفقا لأحكام المادة 160 من القانون رقم 23-02 والمادتين 5 و6 من المرسوم التنفيذي رقم 23-359 السالف ذكرهما".