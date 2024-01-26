بيان من نيابة مجلس قضاء مستغانم حول جريمة القتل الشنعاء

أصدر مجلس قضاء مستغانم بيانا حول جريمة القتل الشنعاء التي راح ضحيتها أربعة أفراد من عائلة واحدة. حيث جاء فيه أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم الرأي العام، أنه بتاريخ 20 جانفي 2024، ليلا ورد بلاغ إلى مصالح أمن ولاية مستغانم مفاده نشوب حريق بأحد المساكن، أين تنقلوا فورا إلى عين المكان رفقة عناصر الحماية المدنية، وتم العثور على أربعة أشخاص من عائلة واحدة متوفين (امرأة ووالديها وابنها) مع وجود أثار للدماء.

وقد توصلت الأبحاث والتحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية، ونتائج تشريح الجثة التي أمرت بها النيابة إلى أن الأمر يتعلق بجريمة قتل، وحريق عمديين، وتم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وهو طليق الضحية الأولى.

وبتاريخ 25 جانفي، تم تقديم الفاعل أمام النيابة، وفتح تحقيق ضده بجنايات القتل العمدي، مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة، والحريق العمدي المؤدي للوفاة مع التماس إصدار أمر بإيداع ضده.

وأشار بيان مجلس القضاء إلى أنه وبعد استجواب المتهم من قبل قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.